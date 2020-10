RAI, Antinelli: “Protocollo non adatto a questa nuova emergenza. Juve-Napoli? Doveroso il rinvio”

Alessandro Antinelli, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il protocollo dovrà essere modificato e adattato a questa nuova emergenza. Il calcio non fa eccezione al momento attuale. Io auguro al calcio di proseguire e andare avanti. La bolla nel calcio sarebbe una cosa utile, magari non come in NBA. Servirebbe qualcosa di compatto. Servono certezze. Navighiamo a vista.

La situazione dell’Under 21 potrebbe riproporsi in ogni club. Se si ripropongono e si vuole giocare, servono delle nuove regole. Genoa sarà una situazione irripetibile.

Il rinvio di Juventus-Napoli era doveroso. Fortunatamente non è successo nulla al Napoli. Se si vuole ragionare per interessi individuali, non si troveranno mai le regole per tutti.

Italia-Olanda? Mi aspetto una partita tosta. Tre partite in 10 giorni la nazionale non è abituata a farle. Non la vedo una partita facile come quella di un mese fa. La situazione era più tranquilla. È una partita chiave per il girone di Nations League”.