Questo Napoli – Juve è destinato ad entrare nella storia. Ecco perchè…

Da sempre a Napoli la partita contro la Juve al San Paolo vale mezza stagione. Può piacere o non la cosa, ma è così. Un qualcosa che si tramanda di padre in figlio. E’ nel dan del vero napoletano l’odio (sportivo) per i non colorati. Abbiamo vinto scudetti, Coppe Internazionali ed altri trofei. Ma nella memoria collettiva ci sono le imprese contro la Juve.

Noi “ragazzi” degli anni Sessanta, siamo cresciuti nel mito di un portiere che non abbiamo mai visto all’opera. Tal Bugatti, che con un febbrone da cavallo, dicono le cronache dell’epoca, da solo fermò la Juve a Torino nel 1958. Fino al 1986, parliamo di quasi 30 anni, fu l’ultima vittoria in “Savoia”. Se parliamo del primo scudetto vengono in mente due cose: il 10 maggio, ed il 3-1 al vecchio Comunale. Volpecina su quel gol non ci ha costruito una carriera, ma di certo si è guadagnato l’ingresso nell’Olimpo degli immortali.

Anche il mito del Napoli di Vinicio nacque contro la Juve. 14 ottobre del 1973, una delle prime giornate di campionato. Finì 2-0, con gol di Clerici su rigore e Canè. Finì 2-0 solo perché Zoff dall’altar parte fece il fenomeno…

Nel 1989 il Napoli la Coppa Uefa l’ha vinta a Stoccarda. Ma il ricordo più nitido è il gol di Renica al minuto 119 e 30 secondi del quarto di finale. Tacconi sta ancora bestemmiando.

Maradona è Maradona. Ha fatto magie in tutto il mondo. Ma se pensi a Diego pensi alla punizione impossibile, con la barriera a 5 metri. Se parlate con Pecci vi dirà che lui è stato l’autore dell’assist più famoso di tutti i tempi. Perché fu lui a toccare il pallone per Diego in quella circostanza.

Datolo è stato un bidone di portata storica, una vera e propria truffa al Napoli. Però… Se parlate di lui tutti diranno che fece una grande partita a Torino. Non è vero. A Torino contro la Juve giocò una trentina di minuti. Fece poco o nulla. Ma fece gol, anche se era a due metri dalla porta, con Buffon a terra. Ma per quel gol è entrato nella storia. Anche perché il Napoli quel sabato pomeriggio vinse 3-2 dopo essere stato sotto 2-0.

Rafael sta giocando (pochissimo) ancora. Quando smetterà verrà ricordato per il rigore parato a Doha a Padoin, quello che valse la SuperCoppa.

Ed anche i grandi traditori sono coloro che sono passati dal Napoli alla Juve. Da Josè core ‘ngrato, a Higuain. Adesso Sarri. Gente che a Napoli ha fatto non bene, ma benissimo. Ma che si è macchiata la “fedina” con quel passaggio. C’è solo un giocatore che dopo essere passato dal Napoli alla Juve è stato sempre amato dai tifosi: Dino Zoff. Ma lui fu venduto, all’epoca i calciatori non potevano neanche opporsi al trasferimento. E poi Zoff è Zoff…