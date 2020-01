Qualcosa è cambiato. Ecco i retroscena della svolta…

Di Vincenzo Famiglietti

Napoli trasformato, Napoli coloratissimo. Un urlo si alza dal San Paolo, gli azzurri sono ritornati quelli di una volta.

E’ successo tutto sabato, a quanto pare. Dopo la pessima prestazione con la Fiorentina i calciatori hanno chiesto a Gattuso un intenso vis a vis, un confronto per aprirsi e manifestare i rispettivi disagi. E così sono andati tutti in ritiro. Una volta a Castelvolturno squadra ed allenatore si sono parlati senza pelo sulla lingua fino alle quattro del mattino per poi andare a ninna e rompere le riga all’indomani. Ma cosa si sono detti? Secondo indiscrezioni la squadra avrebbe raccontato a Gattuso le reali motivazioni dell’involuzione collettiva. La squadra, indispettiva dall’azione legale delle multe post ammutinamento, sarebbe arrivata al punto di giocare contro il presidente De Laurentiis, di fargli un dispetto con il proprio scarso impegno, così da non regalargli la qualificazione in Europa a fine stagione.

Come già si bofonchiava da tempo, lo strappo squadra-società è avvenuto il 5 novembre, allorché il vicepresidente Eduardo De Laurentiis avrebbe avuto un duro confronto con i giocatori, subito dopo la deludente partita col Salisburgo, da allora lo spogliatotio del Napoli è diventato una polveriera.

I senatori si sarebbero nuovamente ammutinati contro la società e stavolta in modo più pericoloso, centellinando le proprie energie infastiditi dalle multe del presidente.

Soprattutto lo spogliatorio si sarebbe spaccato a metà: da una parte i senatori, con un ingaggio molto alto, dall’altra i nuovi arrivati che temevano di vedersi decurtato lo stipendo, con un ingaggio molto meno ricco della vecchia guardia. Ci sarebbe stato anche qualche diatriba molto accesa fra gli azzurri.

Poi, sabato notte la squadra si è aperta con Gattuso, gli ha raccontato una verità nascosta, una ripicca che a quel punto era diventata ingrombrante e nociva per tutti. Gattuso ha ascoltato i suoi giocatori, ci si ìè sfogati. Tutti. L’accordo è stato raggiunto: la squadra avrebbe promesso maggiore impegno, l’allenatore avrebbe precisato di essere pronto a mediare con la società. L’equilibrio è stato raggiunto ed i fanntasmi della crisi per ora sono stati cacciati. Il Napoli sembrerebbe aver voltato pagina. Era tutta colpa di reciproci dispetti finiti male. Forse ora si gira l’angolo.