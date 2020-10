Prof. Galli: “Ronaldo positivo? E’ una conferma a quello che penso. Napoli costretto alla bolla

Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Mattino:

“Ronaldo positivo al Covid-19 è la conferma che quest’idea di far disputare queste gare delle nazionali, in un momento del genere della diffusione del virus, è stata pessima”.

“Restringere i contatti sarebbe stato fondamentale in questa fase: non voglio fare un monito a Fifa e Uefa, ma il rischio è più alto. Si deve chiedere più esplicitamente ai calciatori anche di restar chiusi in bolla per un periodo.

Il Napoli è stato costretto a farlo: ma, senza lasciare libertà di movimento, il problema si risolve. Sarebbe stato più opportuno organizzare le competizioni per blocchi, uno legato alle competizioni domestiche, uno per le nazionali e uno per le coppe europee. Quest’idea di portare altri contatti ai calciatori con le nazionali, resterà, ancora per diverso tempo, un elemento di rischio assolutamente da evitare”