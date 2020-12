Più incognite che certezze…

Ieri, dopo un primo tempo davvero complicato, il Napoli è riuscito a domare una Sampdoria che stava giocando bene, portando a casa i tre punti.

Gattuso è stato bravo nei cambi o inizialmente disastroso nella scelta della formazione?

La risposta è tutt’altro che semplice.

Ci si potrebbe rifare ad una massima lapalissiana scrivendo che probabilmente la verità sta nel mezzo, come sempre o quasi.

La verità probabilmente è molto ma molto più indecifrabile.

Questa stagione per tutte le squadre, non solo per il Napoli, nasce con una serie di incognite difficilmente decifrabili, che probabilmente ci accompagneranno fino a maggio.

Lo scorso marzo, per la prima volta nella storia recente del calcio professionistico, i calciatori sono stati barricati in casa per oltre due mesi senza potersi allenare o giocare una sola partita.

Si è ripreso poi accelerando subito, giocando sempre tre partite in otto giorni fino a fine luglio.

La stagione agonistica del Napoli è finita l’8 agosto, data della nefasta batosta in quel di Barcellona.

L’Inter ad esempio ha disputato la finale di Europa League a fine agosto.

Il 18 settembre è ripartita la stagione agonistica.

Comprendendo le Nazionali con relative amichevoli, si giocherà praticamente sino alla prossima estate ogni tre giorni.

Si giocherà sempre.

Questo ci porta a fare un ragionamento che non può essere eluso.

E’ di fatto impossibile allenarsi con criterio o preparare bene una partita tatticamente.

Manca il tempo.

Se consideriamo anche gli spostamenti ogni squadra praticamente o è in campo o su un aereo.

Questo rende la stagione agonistica davvero indecifrabile, aperta ad ogni possibile risvolto.

Il turn over sarà un mantra per chi, come il Napoli, può permeterselo.

Mantenere una forma fisica decente o una concentrazione alta sarà certamente complicato.

Ecco forse spiegato perchè tutte le squadre, nel giro di pochi giorni, alternano prestazioni ottime con altre davvero soporifere.

Ecco perchè probabilmente programmare un percorso atletico o tattico è davvero utopico, considerando anche che il virus dietro l’angolo può toglierti certezze in un attimo.

Altro aspetto da considerare sono le partite a porte “chiuse”; senza pubblico giocare in casa o fuori diventa nuovamente una variabile impazzita.

Non è un caso che il Napoli abbia collezionato le tre sconfitte sul campo proprio nel suo stadio.

Questa totale ed illogica incertezza sugli eventi però ci sta regalando un campionato equilibrato.

Tale ragionamento vale anche per tutti i principali campionati europei.

Ci sono cose però che non cambiano mai …

Quell’audio di Perin che si tocca con insistenza l’orecchio sinistro – lato su cui si butterà – e chiede se il terzo rigore ( l’audio è inequivocabile ) sarà ancora centrale ci fa sentire sempre italiani…