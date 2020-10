Pistocchi: “Vi spiego la differenza tra il Napoli di Sarri e quello di Gattuso”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“L’unico modo per evitare il contagio è evitare gli assembramenti e i contatti con più persone, soprattutto se non si indossa la mascherina. Non si scherza più. Dobbiamo fare attenzione.

Napoli? Ha rinforzato molto l’organico. Il Napoli di Sarri era composto da giocatori di media statura, a parte Koulibaly e Albiol. Invece adesso ha molti giocatori alti, con Maksimovic, Koulibaly, Osimhen, Bakayoko. Il Napoli adesso può fare bene sulle palle inattive, può sfruttare i centimetri e la stazza, senza però rinunciare alla qualità.

Bakayoko è un centrocampista difensivo, è sempre ben posizionato, ha una buona percentuale di palloni giocati bene.

Il Napoli mi è piaciuto molto con l’Atalanta, nei primi 45 minuti, poi nel secondo tempo ha gestito il risultato. Bisogna dare i giusti meriti a chi li ha. Mi è piaciuto davvero molto Lozano. Il meglio di sè lo dà quando gioca nella posizione di Insigne. Ha giocato ed ha fatto due gol. In quella posizione ti fa male. Bene anche Politano a destra. Osimhen invece è un po’ indecifrabile, crea spazi per i compagni, ma quando ha spazio lui, non lo prendi più”.