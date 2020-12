Pisacane: “Contini piace allo Spezia ed al Paok”.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Lorenzo Insigne, Nikita Contini, Gennaro Tutino e Luca Palmiero:

“Contini sta facendo il giusto percorso, però deve giocare per fare esperienza e trovare spazio altrove qualora non ce ne fosse al Napoli. Lo Spezia si è interessato a lui quest’estate, oltre il PAOK, ma il Napoli ha voluto tenerlo con sé: per ora va bene così, vediamo più avanti.