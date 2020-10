Picardi: “La sentenza del giudice sportivo è sbagliata!”

Questo il commento di Alberto Maria Picardi, giudice presso la Corte di Appello, sulla decisione del giudice sportivo sulla partita Juventus-Napoli

“Questo il principio di diritto esposto in sentenza ed applicato dal giudice sportivo:

“non si può far valere una causa esterna oggettiva di impossibilità della prestazione, quale è appunto la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dell’autorità, quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziata e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che in tal caso la sopravvenuta vis esterna diviene in concreto irrilevante”.

La prestazione della presenza a Torino per la gara programmata dalla Lega Calcio, secondo il giudice sportivo, era possibile fino a poche ore dalla gara stessa del 4-10-2020; ma poi, sono intervenuti i chiarimenti della Asl che rendevano solo allora impossibile la prestazione richiesta. Poiché la società del Napoli, nel frattempo, aveva già disdetto il viaggio programmato con apposito charter, ella avrebbe, così, dimostrato di avere già da tempo rinunciato ad eseguire la prestazione stessa, e ciò impedirebbe al “debitore“ società calcio Napoli di avvalersi della sopravvenuta causa di forza maggiore che diventerebbe irrilevante .

Ma non v’è chi non veda la palese contraddittorietà di questa motivazione, e ciò per l’assorbente motivo che il carteggio successivo della ASL del 4-10-2020, intervenuto a poche ore dalla gara, richiesto espressamente a chiarimento dal Napoli, non era una causa impeditiva sopravvenuta ma erano solo delle note esplicative che non facevano altro che spiegare il contenuto e gli effetti delle prescrizioni di isolamento fiduciario imposte il giorno prima dall’ASL stessa al Napoli con appositi provvedimenti amministrativi imperativi ed esecutivi!

Non si tratta, quindi, di una prestazione divenuta impossibile a poche ore prima della gara, ma di una impossibilità della prestazione per causa di forza maggiore inveratasi già al momento della emanazione dei provvedimenti prescrittivi della autorità sanitaria locale il 3-10-2020, cioè il giorno prima della gara stessa.

Pertanto, la disdetta di prenotazione del volo da parte della società avvenuta il 4-10-2020 non costituisce affatto una sorta di implicita rinuncia a svolgere la prestazione da parte del Napoli, sì come inteso, in una sorta di “kafkiano” processo alle intenzioni, dal giudice sportivo, ma solo la conseguenza delle prescrizioni impostegli dalla autorità superiore che venivano, poi, ulteriormente chiarite dalle AA.SS.LL. proprio per lo scrupolo mostrato dal Napoli nell’avere chiaro il contenuto dei precetti emessi nei suoi confronti!”.