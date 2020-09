Petagna ha un chiodo fisso: la Champions

“Il Napoli è una grande squadra e deve tornare in Champions League. L’Europa League è un altro obiettivo, perché è una coppa importante. Avremo tanti impegni, ma siamo attrezzati per giocare tutte le competizioni”. Andrea Petagna è pronto per la sfida col Napoli. Il nuovo attaccante azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è ansioso di scendere in campo ma rallenta i paragoni con suoi predecessori come Cavani: “Il mio obiettivo personale – ha detto – è fare il maggior numero di gol, mettermi a disposizione e aiutare la squadra a vincere ma bisogna stare coi piedi per terra, Cavani è un campione e ha segnato tanti gol qui e al PSG. Io mi sono conquistato tutto ciò che ho fatto sono 4-5 anni che gioco tutte le partite in Serie A, ho segnato 30 gol negli ultimi due anni e la maglia del Napoli l’ho conquistata. Il Napoli mi ha voluto, so quanto Giuntoli crede in me, Ora sono qui, voglio migliorare ancora”.