Petagna: “Gattuso responsabile? Siamo noi che andiamo in campo”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky dopo la sconfitta con il Milan:

“Siamo una squadra forte, non devono cambiare gli obiettivi. Gattuso? I responsabili siamo noi in primis che andiamo in campo. Abbiamo fatto una buona gara, ci è mancato l’ultimo passaggio. Pensiamo giovedi’ all’Europa League, contro il Rijeka bisogna vincere per qualificarci, poi ci sara’ la sfida con la Roma. Il campionato e’ ancora lungo. Sappiamo che e’ la terza sconfitta in casa, anche col Sassuolo meritavamo di piu’. I risultati arriveranno gia’ dalla prossima partita”.