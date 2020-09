Petagna è forte davvero, ma non si può dire.

Petagna è arrivato a Napoli in punta di piedi. Preso a gennaio, si pensava di lui come ad un nuovo Inglese. Preso per fare qualche plus-valenza. Il calcio è bello perché ognuno lo vede a modo suo. Inglese è per tutta evidenza un buon giocatore, ma nulla di più. Petagna è qualcosa d’altro. Lo dicono i numeri. Lo dice il curriculum. Poi basta vederlo in campo per capire la differenza. Il prodotto del settore giovanile del Milan è il centravanti italiano migliore della nuova generazione.

A Petagna sono bastati una quindicina di minuti in un’amichevole contro il Pescara per far capire che probabilmente ci si era sbagliati. Ma il punto non è questo. Soprattutto i media continuano a trattare il giocatore con un certo snobismo. Sono gli stessi media che pensano che Ounas sia un calciatore da Napoli. Giornalisti (non tutti, ovvio) e tifosi (quelli di De Laurentiis su tutti) hanno accusato Sarri di non aver dato spazio al franco-algerino. Ounas è un discreto giocatore. Può dire la sua in una squadra si bassa classifica in A, meglio ancora di alta classifica di B. Non di più. Difatti è a margini della squadra in attesa di difficile collocazione.

Petagna, che per certa stampa vale Ounas, adesso diventa pericoloso anche per un altro motivo. Sta mettendo in discussione Osimhen. L’acquisto più costoso della storia del Napoli, il fiore all’occhiello del mercato di De Laurentiis. Non sia mai una cosa del genere. Per questo Petagna deve avere un basso profilo. Almeno fino a quando dalla società qualcuno non darà indicazione in senso contrario.