Per la Gazzetta il Napoli ha paura di… Behrami

Masiello non è positivo: è stata questa la buona notizia di ieri in casa Napoli. La foto dell’ex atalantino con Osimhen a pochi millimetri, entrambi… a bocca aperta, è stata quella simbolo della giornata. Ma per fortuna non dovrebbe portare conseguenze. La preoccupazione arriva invece per Valon Behrami. Come ha sottolineato la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’ex azzurro ha salutato con trasporto diversi vecchi compagni, oltre ad uscire dal campo abbracciato con il tecnico Rino Gattuso, per chiarire le incomprensioni di fine gara. Valon Behrami è risultato ieri positivo ad un tampone fatto martedì.