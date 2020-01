Pedullà:”Nel Napoli c’è gente scontenta”

Pedullà a Sky Sport 24 :”Dopo la vittoria in coppa Italia si è parlato più delle multe, degli avvocati, e di tutto tranne che della vittoria bellissima in coppa. Ciò sta a significare che lo spogliatoio del Napoli è pieno di ragazzi scontenti e questo per un allenatore non è un fato positivo”