Pedullà su Demme: “Operazione da 10mln più bonus! Il papà stravede per Diego…”

Doppio colpo per il Napoli. Lo scrive sul suo sito ufficiale il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà:

“Il Napoli chiuderà un doppio colpo a centrocampo. E ha individuato gli obiettivi: oltre a Lobotka, trattativa molto ben impostata e quasi in dirittura per Diego Lemme. Trova conferme, dunque, l’anticipazione di calciomercato.it nel primo pomeriggio di ieri. La novità è che il Napoli ne chiude due. Demme, classe 1991 del Lipsia, ha un papà napoletano che stravedeva per Maradona (da qui il nome Diego). La Fiorentina lo aveva cercato la scorsa estate, ora il Napoli è a un passo: operazione da 10 milioni più 2 (massimo) 3 milioni di bonus. E Lobotka ha avuto garanzie dal Celta Vigo che sarà liberato, ora sta battagliando con il suo club per andare al Napoli. Lo stesso Napoli che ha deciso di avvicinarsi ai 20 milioni chiesti. E che ora è lanciatissimo verso il doppio colpo a centrocampo”.

