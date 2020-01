Pavarese: ripartire dal secondo tempo di Reggio Emilia

“Gattuso deve ripartire dal secondo tempo di Reggio Emilia”. Gigi Pavarese, ex direttore sportivo azzurro e grande tifoso del Napoli, non ha dubbi. “Rino sa bene che in questo momento la cosa fondamentale è dare certezze alla squadra. Non parlo solo di turnover, ma proprio di autostima. Il Napoli ha vinto in casa del Sassuolo ma non possiamo dimenticare il primo tempo non proprio esaltante. Nella ripresa le cose sono andate meglio. Quindi è da qui che bisogna ripartire”.

Quindi?

“In assenza di Koulibaly penso che la soluzione migliore sia quella di far giocare Di Lorenzo centrale. Luperto sin qui non ha fatto male, e per di più quello è il suo ruolo naturale. Ma io ripartirei con l’ex empolese centrale. Per un fatto psicologico. Con lui in quella posizione le cose sono andate meglio. Da qui bisogna ripartire”.

In attacco chi far giocare?

“Milik sta facendo bene in queste ultime uscite. Ma Callejon, Mertens e Insigne hanno automatismi collaudati. Si conoscono, sanno come trovarsi. E sanno che possono fare molto male agli avversari. Se Mertens sta bene io farei giocare lui”.

In mezzo al campo non ci sono alternative…

“In attesa del regista i giocatori quelli sono. In questo momento per altro serve anche esperienza. Non è il caso di rischiare di bruciare Elmas o Gaetano. La loro vivacità potrebbe tornare utile a partita in corsa”.

Il Napoli parte battuto contro l’Inter?

“Assolutamente no. A parte che tutte le gare partono dallo 0-0, la differenza dei valori in campo non è certamente quella espressa dalla classifica. Ad inizio stagione Napoli e Inter erano sullo stesso piano. Quindi la partita è aperta a tutti i risultati. Il Napoli non so bene perché ha avuto un paio di mesi terribili. Ma il valore dei giocatori non è in discussione. Adesso dopo il cambio tecnico, la vittoria col Sassuolo e la sosta, che potrebbe aver fatto bene, mi aspetto di vedere la squadra che tutti conosciamo. Magari non è da scudetto, ma neanche da ottavo posto”.

Cosa conviene fare, attaccare l’Inter o aspettarla?

“Io sono dell’opinione che in campo devi sempre provare a tenere tu il pallone. Mantenendo equilibrio, certo. Poi dipende anche dagli avversari. Il Napoli ha nel DNA fare la partita. Non può certo pensare solo a difendersi. Serve equilibrio, guai a prestare il fianco al loro contropiede. Ma il Napoli non deve snaturarsi nella sua filosofia. Adelante, con giudizio”.