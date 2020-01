Vinicio:” Con Sarri la squadra aveva un’anima”

O Lione intervistato da Majorano parla della situazione del Napoli. In questa parte il grande Lione parla del Napoli di Sarri. L’intervista è stata riportata dal Mattino di oggi.Ecco che dice :

Che impressione ha della squadra?

«Mi sembrano senza cuore e senza anima e questa è la cosa peggiore».

Lo vede come un passo indietro rispetto al passato?

«Assolutamente sì, perché è impossibile dimenticare che non troppo tempo fa il Napoli, con Sarri, è arrivato secondo in campionato andandosi addirittura a giocare il titolo con la Juventus. Ora, invece, stare nella parte destra della classifica è veramente molto deludente». Anche dal punto di vista tattico è cambiato tanto… «Sembrerà banale, ma io ripenso sempre alla gestione e al triennio di Sarri. Rispetto a quell’epoca oggi la palla gira lentamente e i movimenti in campo dimostrano che non c’è conoscenza anche tra giocatori che sono nella stessa squadra da anni.Mancano gli automatismi, cosa che nel calcio invece sarebbe fondamentale per vincere e trovare armonia in campo».