Ugolini:” Ecco le ultime su Napoli-Lazio”

Ugolini inviato per Sky da Napoli e precisamente dalla zona di Castell dell’Ovo riporta le ultime sulla sfida di Coppa Italia tra il Napoli e Lazio:” Sarà un Napoli diverso e Gattuso spera che sia anche il risultato. Dovrebbe esordire Demme con Zielinski e Fabain Ruiz mente in attacco dovrebbero giocare Lozano Milik ed Insigne.La Lazio giocherà Luis Felipe centrale poi ai lati giocheranno Bastos e Acerbi. A centrocampo invece ci sarà Lucas Leiva giocherà centrale e Milinkovic e Parolo in mediana Attaccanti in assenza di Correa giocheranno Caicedo e Immobile. La Lazio, a differenza del Napoli sta veleggiando verso gloriosi traguardi ed è attaccata a questa competizione,