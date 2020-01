Ugolini:” Ecco cosa potrà dire Gattuso”

Ugolini inviato di Sky Sport a Castel Voltruno”Gattuso parlerà in conferenza stampa alle 12.30 In questa conferenza ci dirà almeno qualche indizio sulla formazione. Formazione che recupera Fabian Ruiz che è uscito dal un periodo febbricitante. Quindi Allan giocherà centrale. In difesa i problemi più grandi. Non ci sarà Koulibaly e Maksimovic Qundi la coppia centrale dovrebbe essere Manolas-Luperto oppure Di Lorenzo Manolas con Hysaj a destra.gattuso