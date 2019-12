Sky:” Le ultime sull’affare Lobotka”

Mancano pochi giorni all’apertura del mercato di gennaio. Il Napoli date le difficoltà per arrivare a Torreira che sembra diventato inamovibile nell’Arsenal, avrebbe puntato tutto su Stanislav Lobotka, diventato il nome caldo per il ruolo di regista.

NAPOLI IN POLE – Secondo quanto detto nel corso di Sky Calciomercato, lo slovacco piace tanto a Giuntoli e De Laurentiis. Nonostante l’interesse anche del Milan, la società partenopea è in pole per aggiudicarsi il centrocampista e sta preparando la prima offerta da inviare al Celta Vigo che si aggira tra i 18 e i 20 milioni.