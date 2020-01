Si rivedono i tifosi e ritorna il Napoli.

Era da troppo tempo che non si provavano così tante emozioni in una partita degli azzurri al San Paolo.

Ebbene si ,ieri sera nell’impianto di Fuorigrotta, tra Napoli e Lazio si è visto di tutto;

espulsioni da entrambi le parti, rigore sbagliato da Immobile in un modo a dir poco ridicolo , pali da entrambi le parti e soprattutto si è ritrovato quel briciolo di fortuna che il Napoli non aveva da troppo tempo .

Gli azzurri si sono imposti sulla Lazio , passando alle semifinali di Coppa Italia , con il punteggio di 1-0 grazie al magnifico gol in aperura di gara realizzato dal Capitano Lorenzo Insigne, artefice di una prestazione a dir poco superlativa.

Fattore fondamentale è stato il ritorno del pubblico che non a caso coincide con il ritorno del capitano e del suo Napoli.

La prestazione stupenda di Lorenzo la si valuta non solo dal gol che porta alle semifinali di Coppa Italia , ma dalla gara di sacrificio , gara da condottiero oltre che da capitano.

Ultimo condottiero che si ricorda è il vecchio capitano Marek Hamsik. Da quando è andato via i numeri dicono che da Febbraio 2019 in poi il Napoli è diventata una squadra mediocre . E menomale che Ciro Mertens ha continuato a realizzare gol a grappoli altrimenti le pecche venute fuori negli ultimi due mesi emergevano tranquillamente anche lo scorsa stagione.

Considerando la stagione negativa in cui è incappato il Napoli , bisogna pur ricordare che Insigne è comunque protagonista, nonostante abbia realizzato solo 3 reti in campionato ( 2 alla prima giornata con la fiorentina e una su rigore a Lecce). Artefice del gol vittoria con il Salisburgo che permette al Napoli di raggiungere gli ottavi di finale di Champions e protagonista assoluto in Coppa Italia con la realizzazione di 3 gol sui tre segnati dagli azzurri , Lorenzo si candida a Condottiero capitano di questa seconda parte di stagione.

Dopo la prova in Coppa occorre dare una riconferma con la Juventus che farà visita agli azzurri nel posticipo di campionato di domenica sera .

Lino Gallo