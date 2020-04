Sgarbi contro Conte: “E’ debole, inutile ed incapace, totalmente incapace!”

Sgarbi contro Conte: E’ inutile ed incapace, totalmente incapace!”

Show di Vittorio Sgarbi, critico di grossa elevatura, prestato alla bassezza della politica italiana, che ha aspramente criticato Conte che da Caronte si è trasformato in Don Abbondio, nella trasmissione , stasera più briosa delle altre,” Stasera Italia Speciale!”.Ecco le sue parole:” Io credo che sia intollerabile che un presidente del consiglio chieda un atto d’amore alle banche. Le banche, non amano, le banche fanno l’opposto. Un presidente del consiglio ha, in base al suo potere di mettere la malleva alle banche e nel giro di 24 ore sbloccare i finanziamenti liberali. Occorre agire con la forza contro i forti, dove è giusto, non contro i deboli.Agire contro i forti. Conte è debole contro i forti e rende deboli gli italiani. Occorre obbligare alle banche di dare e non un atto d’amore. Lui è ridicolo, non è un primo ministro ma un debole, inutile ed incapace, totalmente incapace” Finale più che Rossiniano ma Sgarbiano.