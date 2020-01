Plastino:” Alla difesa del Napoli ci vuole una guida”

Michele Plastino intervenuto a Sky Sport 24:” Il Napoli aveva bisogno come guida di un difensore come Albiol. Infatti Manolas e Koulibaly sono due ottimi difensori ma sono la stessa razza di difensore. Io ho sempre inteso una coppia di difensori in cui uno era forte tatticcamente ed un altro fisicamente. In pratica una coppia come Baresi Costacurta. Il Napoli non ha questa coppia di difensori ma due difensori che fanno della forza la loro forza. Ecco al Napoli di quest’anno manca uno come Albiol che era il Baresi del Napoli”