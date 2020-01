Moggi:” Che sbandata ha preso il Napoli”

L’ex dg della Juventus Luciano Moggi ha parlato dei temi di giornata a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, soffermandosi anche sulla situazione in casa Napoli:

Su Napoli-Lazio: “La Coppa Italia è la cosa a cui si può appigliare il Napoli. Vista la partita con la Fiorentina, è difficile che possa riuscirci. Mi sembra una squadra allo sbando e viste anche le dichiarazioni di Gattuso, siano su un ciglio dal quale devono venir fuori, ma non è facile. Dopo che i giocatori hanno fatto quello che hanno fatto, con il mancato ritiro. E’ un qualcosa che bisogna prevenire, non curare dopo. Le cure non fanno mai bene. Il Napoli è in crisi per questo ma anche per il cambio allenatore, con Gattuso che è venuto e gli è stata affidata una squadra adatta al suo gioco”.

Sul Napoli: “Lo ha detto il tecnico che nello spogliatoio ci sono antipatie. Come uscire? E’ difficile, c’è da capire perché ci sono entrati in questa situazione. Non hanno ragionato su quello che poteva accadere, presi dalla crisi di risultati. Sembra una squadra allo sbando, senza idee. Sembra che i giocatori camminino sul campo”.