Modugno:” Oggi è un altro Osimhen day”

Modugno inviato di Sky a Castel di Sangro parla dele neo acquisto Osimhen e dice: ” La squadra azzurra oggi sarà priva di tredici titolari e sarà lui il vero protagonista. Stiamo parlando di Osimhen che con le su gambe mulina chilometri ma è come se stesse mulinandi sogni. Sembra date le sue movenze anche simile ad un panterine. La sua falcata è il senso del goal l’hanno fatto diventare già un idolo della tifoseria azzurra. Oggi ulteriore test per il nigeriano che dovrà confrontarsi con una squadra di serie C. Gli occhi saranno rivolti sulla sua prestazione in mancanza di altri titolari impegnati con le rispettive nazionali.”