Modugno:” Napoli-Inter si gioca eccome che si gioca”

Francesco Modugno a Sky Sport 24: “Napoli-Inter si gioca eccome che si gioca.E’ una partita importante Il Napoli cerca di risalire la china e lo fa allenandosi al meglio agli ordini del sergente Gattuso. Oggi due ore di allenamento molto intensi. Dubbi sulla partita? Due. Uno in difesa e un altro a centrocampo. In difesa ci potrebbero essere due soluzioni. La prima , l’accoppiata di centrali di difesa potrebbero essere Manolas – Luperto.La seconda ipotesi : Manolas- Di Lorenzo con Hysaj a destra. A centrocampo il problema è la febbre di Fabian Ruiz che non si è allenato Gaetano è stato provato centralmente ma non sembra essere la soluzione giusta.”