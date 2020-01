Modugno:” Il Napoli è pronto a Ringhiare contro l’Inter”

Il Napoli sta carico in vista della sfida contro l’Inter. Gattuso, che si è messo ad allenarsi con i suoi ragazzi, ha fatto allenare gli azzurri per 2 ore. Quando i giocatori credevano di aver finito , Gattuso gli ha ordinato altri 5 ‘ di palestra. Il Napoli , aspetta Loboka, ma al momento Ringhio cerca soluzioni con i giocatori che ha . In difesa giocheranno quasi sicuramente Manolas e Luperto, con l’alternativa Di Lorenzo centrale con Hysaj a destra. A centrocampo il dubbio è Fabian Ruiz. Il giocatore spagnolo ha la febbre e quindi non si è allenato. Si è provato Gaetano centrale. Domani ci sarà lavoro di scarico.