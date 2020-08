Modugno:” Ecco come il Napoli può ringhiare su Leo”

Modugno inviato di Sky Sport a Barcellona parla in uno stadio vuoto e riporta le idee del mister di Corigliano Calabro su come fermare Leo Messi:

” Gattuso ha pensato sdi fare uina gabbia contro Leo Due sono le opzioni valutate da Gattuso. Rischiare o aggredirli nella propria metà campo oppure come all’ andata cercare di aspettare i fuoriclasse del Barca . Baricentro basso e linee strette Il Gattuso calciatore avrebbe rincorso Leo finanche negli spogliatoi ma il Gattuso allenatore deve ponderare bene la situazione. Ha pensato a qualcosa di differente. Ecco chi potrebbe sfidare Leo: Kalidou Kolibaly , di cui abbiamo perso lo scontro con il fuoriclasse argentino. Ci sarebbe Manolas oppure Demme. Il Napoli comunque deve vincere o pareggiare con due o più goal. Gattuso spera che Leo non sia nella serata migliore Comunque l’impresa è difficile. Tuttavia il Barca non ha vissuto la migliore stagione della sua storia