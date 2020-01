Marotta:” Ecco cosa serve all’Inter”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima del match contro il Napoli ha parlato a Sky Sport, soffermandosi anche sul mercato, a cominciare dall’imminente arrivo dell’agente di Arturo Vidal in Italia: “Abbiamo diversi contatti con agenti e società per aumentare il livello qualitativo del gruppo. Non abbiamo chiuso niente, vogliamo fare tutto con cautela perché dobbiamo tenere l’asticella degli obiettivi molto alta, anche se poi non si dovesse chiudere nulla. Siamo in attività, non faccio nomi ma dico che siamo attivi”.

Arriveranno tre giocatori? “In questo momento cerchiamo un centrocampista e un esterno, poi se i giocatori decidessero di andar via proveremo ad accontentarli. Per adesso non abbiamo pressioni in tal senso”.

Godin è pronto ad andare in panchina? “Le competizioni sono tre, e tutti i giocatori della rosa devono rispondere. C’è bisogno di tutti, poi spetta a Conte scegliere i giocatori migliori in base alle loro performance e la forma. Ma il gioco moderno richiede una rosa ampia e per questo guardiamo a questo mercato con interesse. L’utilizzo del giocatore sarà sempre presente, dobbiamo parlare di co-titolari”

E’ possibile fare chiarezza su Eriksen? “Molto spesso all’Inter vengono accostati nomi importanti. Da un lato ci lusinga, ma devo dire che col Tottenham non abbiamo avuto contatti. Lui va in scadenza a giugno, è un ottimo giocatore ma la corsa è di tante squadre come è normale per i giocatori importanti. Non sono qui a dire che avviamo trattative, ma semplicemente dico che è un giocatore interessante”.