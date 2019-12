Leao show in discoteca dopo il cappotto di Bergamo

La rovinosa caduta del Milan in casa dell’Atalanta non ha tolto a Leao la voglia di divertirsi: il portoghese è stato infatti pizzicato in discoteca nella notte seguita al ko di Bergamo, come rivelano i colleghi di MilanNews.it. Non solo: l’attaccante, in campo titolare contro gli orobici ma mai capace di incidere, è stato immortalato mentre fumava.