L’azzardo di Gattuso

Fatta la formazione ufficiale per il PArma.

Un paio di considerazioni al volo, prima della partita.

Il portiere titolare è Ospina. Scelta che il sottoscritto non condivide, ma legittima. Il tecnico vuole il colombiano tra i pali. Se ne traggano le conseguenze. Andare avanti con Meret dodicesimo non serve a nessuno. Al Napoli in primis.

Un azzardo far giocare Koulibaly. il giocatore è distratto dal mercato, sarebbe stato meglio mandarlo in panchina.

La scelta di Lozano insieme a Mertes e Insigne è decisamente offensiva. Considerando che a centrocampo solo Demme fa filtro la scommessa è quella di avere sempre la palla. Altrimenti sono dolori.

Ovviamente la speranza è quella di essere smentiti.