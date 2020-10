La Gazzetta insiste: Napoli da scudetto

La Gazzetta dello Sport dopo aver promosso ieri il mercato del Napoli insiste. Pone gli azzurri nel ristretto novero dei possibili aspiranti allo sucetto

“In tre sembrano all’altezza (della Juve) : Inter, Atalanta e Napoli. La squadra di Conte è più completa nei ruoli e meno sperimentale. Manca il centrale “puro” che consentirebbe al Sensi/Eriksen di turno (se ci sarà) di dare meno riferimenti. Due gli acquisti fenomenali: Hakimi, top d’Europa e Vidal, leader non solo in mezzo. Skriniar ha fatto il mediano centrale in nazionale, vedi mai. L’Atalanta è uno spettacolo di aggressività, coraggio, soluzioni impossibili,mentalità vincente. E ora anche alternative, compreso Lammers dentro e subito gol da sogno. Si può dire scudetto? Quindi il Napoli che forse ha quadrato il cerchio: per reggere i quattro davanti, compreso lo straordinario Osimhen (un misto Cavani-Asprilla), Bakayoko può essere la diga intelligente giusta. Se non fosse per qualche perplessità dietro, sarebbe subito da titolo”.