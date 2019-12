Klopp miglior allenatore dell’anno

Il tedesco Jurgen Klopp è il miglior allenatore del 2019. Campione d’Europa e del mondo, l’ex Borussia Dortmund ha parlato così in collegamento video da Liverpool alla cerimonia dei Globe Soccer Awards: “Sono fortunatamente l’allenatore di questi fantastici giocatori, è qualcosa di speciale. Grazie davvero per questo premio. Abbiamo iniziato un percorso due anni fa, siamo cresciuti tanto con questa squadra e vogliamo continuare il nostro cammino per vincere e convincere ancora”.