Il Napoli è la squadra che ci ha rimesso di più da questo rinvio

Alla fine nessuno lo dice: la verità è che il Napoli ci ha rimesso dal rinvio della partita. Seguite il ragionamento. La Juve è decisamente superiore agli azzurri. Neanche il più fanatico dei tifosi partenopei direbbe il contrario. La partita allo Stadium è senza ombra di dubbio la più difficile dell’anno. Si parte battuti, e non c’è problema a riconoscerlo.

Ma la Juve, dopo la rivoluzione estiva, in questo momento ha qualche difficoltà. Basti pensare alla partita di domenica scorsa a Roma. Pirlo diventerà senza ombra di dubbio il più grande allenatore di tutti i tempi, ma al momento diciamo che non ha esperienza. E deve ancora trovare la quadratura del cerchio. E’ alla ricerca ancora della formula giusta per la sua Juve. Magari l’avrebbe trovata proprio in questa circostanza. Ma al momento non c’è evidenza della cosa. Tra qualche settimana, o tra qualche mese, quando la partita si giocherà, il Napoli non avrà certamente questo piccolo grande vantaggio.

C’è un’altra considerazione da fare: la sfida di Torino da sempre è un’ossessione per l’ambiente Napoli. Giocarla ad inizio stagione sarebbe un vantaggio enorme. Vai, perdi la partita e ti togli il pensiero. Invece adesso non sarà così. Il pensiero di quella partita sarà sempre vivo in mente. Sembra una piccola cosa, ma se ci pensate non è così.

Ecco perché alla fine il Napoli è la squadra che ci ha rimesso di più dal rinvio.