Doccia inglese per Giuntoli ed il Napoli dall’Arsenal

Lucas Torreira è il nome più caldo e in cima alla lista dei desideri del Napoli. Cristiano Giuntoli – che già aveva seguito con molto interesse il sudamericano quando ha lasciato la Sampdoria un anno e mezzo fa – lo vorrebbe portare in azzurro per rinforzare la mediana e regalare al nuovo allenatore Gennaro Gattuso un rinforzo importante in vista del prossimo anno

Non sarà così facile, però, come fanno sapere in Inghilterra. Il Daily Star conferma che l’Arsenal – ancora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Emery – non vuole dare via a cuor leggero il calciatore. Il Napoli ha avviato i contatti chiedendo ai Gunners un prestito di 18 mesi (ed eventuale riscatto nell’estate del 2021), ma al momento la volontà del club inglese è trattenere Torreira e magari rilanciarlo con la nuova guida tecnica.