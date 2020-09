Corsera: c’è stato un prima ed un dopo Osimhen

Per Monica Scozzafava sulle pagine del Corriere della Sera oggi in edicola non ci sono dubbi su chi sia stato il grande protagonista.

Ha scritto la giornalista:

C’è stato un prima e un dopo. Come se un andamento lento fosse stato spezzato d’improvviso da una scarica di fuochi d’artificio. Questa la

sintesi estrema dell’esordio vincente del Napoli a Parma.

Il prima e il dopo sta per senza e con Osimhen in campo. Nessuno intende attribuire al nuovo numero 9 il peso di tanta responsabilità, e peraltro

i due gol della vittoria portano la firma dei «soliti» Mertens e Insigne, ma il racconto della gara ci dice come tutto sia cambiato con l’ingresso dell’attaccante nigeriano. Dal caos calmo all’eccitazione di una squadra che ha avvertito la scossa e si è nutrita di quella stessa energia. Si è riposizionata in campo secondo il modulo più adatto al centravanti

e ha messo il Parma alle corde. Ha spostato l’equilibrio difensivo preparato da Liverani e (finalmente) ha cercato e trovato la profondità.