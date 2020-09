Corbo: Gattuso ha ceduto al “fascino dell’azzardo”

Antonio Corbo nel suo editoriale pubblicato sul dorso napoletano di Repubblica oggi in edicola ha parlato dell’azzardo di Gattuso

“La Juve non si spaventa certo, ma un dubbio le sarà venuto stanotte. Che è successo al Napoli, che cosa l’ha trasformato in questo cupo week-end di libeccio e violenti scrosci d’acqua da squadra carica di interrogativi in una inattesa capolista del campionato, con sei punti e otto gol in due partite, neanche uno preso, gioco fluido e tagliente? Si è abbattuto su un Genoa ancora sgangherato, ma la sua potenza tranquilla nella mezz’ora finale di Parma e la vittoria di ieri hanno una serie di buoni motivi, facili da spiegare. A Parma il Napoli regalò un’ora agli avversari perché non credeva ancora in se stesso, sfumata anche la prova generale di Lisbona. Preferì la prudenza al coraggio.

Replicò quindi i grigiori di giugno e luglio, con quel palleggio ossessivo, un possesso palla insistito e senza sbocchi offensivi, neanche un tiro per un tempo e più. L’ingresso di Osimhen fu a Parma una svolta tattica radicale, il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 una conquista di libertà, come buttar via le briglie e inseguire la fantasia. Gattuso si è confrontato per giorni con i suoi timori, dopo Parma. Parlava di equilibri da ritrovare.

Ma sulle ritrosie del buonsenso prevaleva il fascino dell’azzardo”.