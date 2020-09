Condò: se il Napoli non vende Koulibaly…

Paolo Condò nel suo editoriale su Repubblica oggi in edicola si è soffermato sull’importanza di avere una panchina lunga. Concetto esaltato dalla possibilità di fare 5 sostituzioni a partita.

“Il Napoli aveva già allargato la rosa a gennaio e se davvero non venderà Koulibaly la sua rosa resterà profondissima. Il che è prezioso per cambiare modulo in corsa, reagire ai contagi improvvisi da Covid (vedi Ibra), vincere le “seconde partite”, quelle che iniziano verso il 70’ e spesso rovesciano il verdetto precedente”.