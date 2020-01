Capello:” Il Napoli ha pagato il rischio corso”

Il Napoli cade al San Paolo contro l’Inter. Ecco l’analisi di Fabio Capello, allenatore e opinionista Sky, nel post-partita dell’emittente satellitare: “L’Inter ha solidità difensiva e quando riparte in contropiede è una squadra micidiale. Il Napoli si è preso il rischio di giocare uomo contro uomo contro le punte dell’Inter. E per gli attaccanti nerazzurri è stato facile andare in gol in contropiede. Il Napoli ha cercato di riparare, soprattutto nella ripresa. L’Inter qualcosa ha concesso, cosa che di solito non fa mai. La bravura dei calciatori del Napoli in fase realizzativa non è stata pari alla propria fama”.