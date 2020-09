Mercato Napoli, ecco cosa frena la crescita degli azzurri

Svalutazione e austerity paralizzano il Napoli

Provare ad intuire le prospettive del Napoli in questo campionato, dopo soli novanta minuti non è affatto facile. Tutt’altro, visto e considerato quanto sia stata breve la pausa tra la scorsa stagione e quella appena iniziata. Uno spazio temporale ridotto per prepararsi adeguatamente, con tutto quello che ne consegue in termini di amichevoli idonee a testare le nuove idee tecnico-tattiche di Gattuso.

Oltre al mercato finora indecifrabile. Ridotto all’osso, non per scelta consapevole. Bensì a causa della crisi trasversale prodotta dalla pandemia in materia di acquisti e cessioni. Un’austerity diffusa, capace di paralizzare le trattative.

Da un lato, c’è pochissimo contante circolante all’interno del sistema. Dall’altro, la svalutazione galoppante dei Top Player (o presunti tali…) suggerisce a direttori vari e consulenti assortiti di non fare il passo più lungo della gamba. La parola d’ordine è low cost.

Ovviamente, mancando ancora due settimane alla chiusura del calciomercato, i tifosi possono continuare a sognare…

Dubbio Koulibaly, resistere o cedere

Semprechè, sia ben inteso, Giuntoli riesca a resistere alle sirene per Koulibaly. Sarebbe delittuoso, infatti, perdere il leader della difesa, con tutte le incognite ed i limiti che questo comporterebbe per gli azzurri, senza riuscire a rimpiazzarlo adeguatamente.

La spinta seduttiva del Manchester City pare essersi notevolmente affievolita. I 70 milioni di euro offerti dagli inglesi sono pochi. All’appello mancano ben 5 milioni in surplus. Cioè, la fatidica soglia dei 75 milioni, sotto la quale Aurelio De Laurentiis non intende nemmeno accomodarsi al tavolo delle trattative.

Il Psg sarebbe invece disposto a gratificare economicamente ADL. Che, dal canto suo, non intende assolutamente sentire parlare di prestito oneroso, con obbligo di riscatto.

Del resto, la necessità di far quadrare i conti, obbligherebbe la società a muoversi non tanto per trovare il sostituto diretto del senegalese. Effettivamente, forte è la sensazione che con Rrahmani, qualora il gigante d’ebano dovesse effettivamente partire, la direzione sportiva si sia mossa abbondantemente in anticipo.

Prove tecniche di cambio modulo

Quanto, eventualmente, andando a prendere il centrocampista dalle caratteristiche ideali a rinforzare la mediana, in ottica di aumentare le opzioni tattiche. Ridisegnando la disposizione del Napoli a seconda dell’avversario. Passando così dal 4-3-3 utilizzato abitualmente, al 4-2-3-1 con cui Ringhio ha lavorato in precampionato e riproposto nella mezz’ora finale al Tardini.

Indubbiamente, al centrocampo degli azzurri manca qualcosa: Demme vertice basso garantisce ordine, mentre per esecuzione dei gesti tecnici e comprensione dei tempi di inserimento, le due mezz’ali di qualità, Fabián Ruiz e Zieliński, esprimono dosi massicce di talento.

Per ora Gattuso sembra orientato a confermare la mediana a tre. Nondimeno, nulla vieta di profetizzare una soluzione differente, qualora fosse proprio il mercato a fargli cambiare idea.

Perché questa squadra sembra nata per un modulo dall’indole marcatamente propositiva. Ideale per un centrocampista non solo di rottura, ma comunque dalle caratteristiche diametralmente opposte a quelle dei giocatori attualmente in rosa.

Veretout, un nome sempre attuale

Neanche a dirlo, il nome sulla bocca di tutti è sempre quello di Jordan Veretout. Un’operazione decisamente complicata.

Ciò nonostante, una scelta che rispecchierebbe la voglia di modificare le geometrie offensive. Avere un centrocampista in meno e una terzetto di grande spessore tecnico alle spalle del centravanti. Due linee d’attacco, dunque, più vicine tra loro, rispetto alla scorsa annata.

Un investimento notevole, quindi. Non soltanto sul piano squisitamente economico. Cambierebbe la mentalità. Si affermerebbe la precisa volontà di determinare il gioco, piuttosto che speculare sugli errori altrui. La voglia di puntare sulla qualità individuale di alcuni, affinchè in maniera esponenziale e proattiva, cresca tutto il collettivo.

Francesco Infranca

