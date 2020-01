Calzona( ex vice di Sarri): ” Ecco il problema del Napoli di Gattuso”

Francesco Calzona, ex vice di Maurizio Sarri al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Se è stato acquisto Demme sarà un giocatore che darà un contributo valido alla squadra. Avrà bisogno di un periodo di ambientamento perché viene da una realtà diverso, per cui ci vorrà un pochino di tempo. Più che il modulo, c’è da pensare che il Napoli deve ritrovarsi più come squadra. Non è una questione tattica, ma di mentalità. Sta pagando questo periodo di difficoltà, per cui bisognerà lavorare sulla testa più che sulla tattica”.