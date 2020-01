Bagni:” Lobotka? Meglio Torreira e poi chi esce?”

Bagni al Mattino da un giudizio sul possibile arrivo del Napoli

Lobotka è la medicina giusta per far guarire il centrocampo? «Torreira è più forte ma con l’Arsenal non è facile trattare. Ha piedi buoni, sa fare assist e andare in gol. Lo slovacco recupera palloni, buona geometria ma non garantisce molta qualità. E in Spagna non sta facendo benissimo». Chi gli farebbe posto? «Sarà un bel problema. Di Allan non si può fare a meno, quindi uno tra Zielinski e Fabian Ruiz resterebbe fuori. Ovvero due pedine che hannomolta più qualità di Lobotka»