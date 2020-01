Anche per la primavera di Baronio sono lacrime napoletane

Il Napoli primavera affronta la squadra del Pescara in una sfida salvezza da dentro e fuori. La squadra di Baronio ha bisogno di punti per cercare di risalire la china. La partita è condizionata dalla classifica di entrambi e pertanto risulta noiosa e piena di errori. L’unica azione degna di nota la procura il Napoli Al 10′ c’è il palo di Senese che riprende un colpo di testa respinto da Palmieri Altre azioni degne di note non ci sono ma c’è tanta maledetta noia nel freddo di Pescara. Nel secondo tempo il patatrac del Napoli di Baronio. Il primo tiro nello specchio della porta si verifica al 58’ con Pavone ma il portiere del Napoli para a terra. Il Napoli risponde con Vanni in mezza girata ma il pallone viene respinto. Dopo circa 25’ di noia mortale il goal del Pescara. Bel tiro di Martella che segna e ridà speranze di salvezza per gli abruzzesi affossando le speranze napoletane. Al 92’ Clementino dice no ad un tiro di Cioffi. Alla fine anche per il Napoli di Baronio ci sono lacrime napolitane. Solo un miracolo può salvare il Napoli primavera dalla serie B. La colpa dello sfacelo azzurro non è solo da incolpare Baronio ma soprattutto alla società e al presidente che in questi anni di gestione amministrativa del Napoli mai ha costruito un centro dove fare crescere seriamente i giovani per l’ottusa pidocchieria che affligge questa persona che nell’ultimo periodo ha gestito in maniera scellerata sia la prima squadra che la primavera.