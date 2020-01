Alvino:” Tutti in ritiro”

Ennesimo risultato deludente per il Napoli dopo la sconfitta subita per 2-0 contro la Fiorentina. Come riporta il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino i giocatori non torneranno nelle proprie abitazioni, ma andranno in ritiro a Castel Volturno fino alla partita con la Lazio.