Alvino:” Ecco chi dovrebbe giocare contro l’odiata Juve”

Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati in vista del big match di campionato di domenica contro la Juve: il difensore azzurro Kalidou Koulibaly e l’attaccante Dries Mertens non recupereranno per la gara di domenica contro la Juventus. Dovrebbe farcela, invece, il brasiliano Allan.