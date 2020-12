Niente dichiarazioni di Gattuso nel post partita: Ecco il motivo

Come notato nel post partita, Gennaro Gattuso non ha presenziato alle interviste, ai microfoni di Sky Sport ed ovviamente in conferenza stampa.

L’allenatore del Napoli ha avuto un problema all’occhio (come si sarà notato anche dalle immagini tv durante la partita) e per questo non ci sono state le sue parole al termine della sfida contro la Real Sociedad.

Al suo posto è intervenuto il secondo Gigi Riccio che comunque ha rassicurato sulle condizioni del tecnico.