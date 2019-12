Napoli, vittoria d’oro. Ma guai a dimenticare il primo tempo

Il Dio del calcio stavolta ha deciso di essere equo col Napoli. Sarebbe stata una beffa non vincere questa partita, per come si è sviluppata nel secondo tempo. Il Napoli vi ha provato in tutti i modi. Prima, e si stava ancora sotto, un rigore clamoroso negato a Hysaj. Uno si chiede perché c’è la Var se poi non la si usa nei in casi come questo. Poi la Var miracolosamente funziona, e trova un’unghia di Callejon in fuorigioco. Mettiamoci anche una trasversa clamorosa sempre di Callejon, un errore clamoroso di Mertes. Ed altre occasioni ancora.

Detto questo sarebbe da folli non ricordare anche il primo tempo. Con un Sassuolo che sembrava l’Olanda del 1974. Ma solo perché il Napoli non aveva centrocampo. Fabian Ruiz sarà anche il sogno proibito di Real e Barcellona. Può giocare in tutti i ruoli, magari anche in porta, chissà. Ma mai centrale di centrocampo. Non ha idea di cosa sia giocare ad un tocco. E’ lento come pochi, e non ha la minima idea della fase difensiva. Il Napoli per un’ora è stato in balia dei padroni di casa.

Adesso la sosta. Ed il Napoli deve ripartire da queste due cose. Dalla vittoria che dà morale, e che sembra figlia della grinta di Ringhio. E dalla considerazione che servono almeno un paio di centrocampisti. Un regista che sappia anche fare la fase di non possesso.

Non dimentichiamo una cosa: il Sassuolo ha giocato mercoledì, ed alla fine è scoppiato. Mai come questa volta contava vincere. Non osiamo neanche immaginare come sarebbero state queste vacanze in caso di sconfitta. Ma bisogna rimediare alle follie di un mercato sconclusionato. E sistemare una condizione fisica deficitaria. Gli azzurri sono venuti fuori alla distanza. Ma la differenza di passo nel primo tempo è parsa imbarazzante.

E adesso basta. Abbiamo solo lanciata dei semi. Nei prossimi quindici giorni ci torneremo.