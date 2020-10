Napoli, tutti negativi i tamponi di ieri. Positivo un “primavera”

Ieri i calciatori del Napoli nel centro tecnico sono stati sottoposti ai tamponi per verificare se ci sono altri contagi: tutti i test sono negativi, manca solo il risultato di Lobotka che verrà comunicato domani per un ritardo nell’elaborazione.

Il test di oggi è considerato dal club la prova finale per capire se il focolaio Genoa ha prodotto danni contenuti nella squadra azzurra. C’è invece un positivo nella squadra Primavera del Napoli che però non ha contatti con la prima squadra e si allena a Cercola. Lo staff medico, con il capo Raffaele Canonico rinchiuso a Castel Volturno con la squadra, monitora anche la situazione di Elmas e Zielinski che sono invece positivi a casa e attendono un doppio tampone negativo per unirsi ai compagni.