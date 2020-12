Napoli-Torino, match già scritto

Il match tra Napoli e Torino, finito sull’1-1, fa decisamente più contenti gli uomini di Gattuso che quelli di Giampaolo. I Granata hanno rivisto i soliti spettri in termini di gioco. Gli Azzurri hanno mostrato, ancora una volta, un’involuzione tecnica rispetto a un paio di settimane fa.

È calcio post-covid, quindi ci accompagneranno partite assurde dall’inizio alla fine di questa stagione. Se oggi il Torino avesse vinto, non avrebbe rubato decisamente nulla. Quanto successo oggi è una sorta di “topos letterario”, film già visto e rivisto in questa stagione. La squadra di Giampaolo, come spesso accade, non gioca affatto male, ma è vittima di disattenzioni mentali.

Il tecnico abruzzese ha preparato il match nel migliore dei modi. Nel primo tempo la profondità data agli Azzurri è stata praticamente nulla, i Granata sono stati corti, attenti e talvolta pericolosi. Il reparto nevralgico ha funzionato sia in fase di rottura sia di transizione, mentre gli esterni a tutto campo hanno difeso e spinto. Per larghi tratti del match la miglior squadra è stata quella ospite, che è spesso mancata nell’ultimo passaggio.

Il gol di Izzo ha messo il dito nella piaga a un Napoli in evidente riserva fisica e che ha risentito oltremodo delle assenze. L’uscita di Demme, con la discutibile scelta di Gattuso di inserire Elmas, ha esacerbato le difficoltà di manovra. Una manovra che ha pagato oltremisura la mancanza di sincronismi, dovute alle assenze di elementi chiave.

Il gioco del Napoli è stato lento e farraginoso. Contro Juve e Inter, squadre decisamente più attrezzate in termini di risorse, il Toro era crollato sotto i colpi dell’artiglieria pesante. Per 90 minuti gli ospiti hanno tenuto benissimo il campo, poi la squadra di Gattuso ha avuto un sussulto d’orgoglio nel finale. Il Napoli ha pareggiato più con la forza della disperazione, e per una sbavatura degli ospiti, che per schemi bel collaudati.

Le attenuanti per i padroni di casa sono evidenti, viste le assenze, ma il gioco è stato monotematico e l’involuzione è stata netta. Trattandosi di calcio post-covid, ci saranno picchi e cali continui. La fortuna per gli Azzurri è che, tolte le milanesi, le altre sono tutte là in classifica.

Il Torino è in balia di sé stesso. Tante belle figure contro le big, ma i punti scarseggiano. La rosa non è decisamente da ultimo posto, tantomeno lo è il gioco espresso finora. Addurre alla sfortuna la posizione in classifica e i punti persi significherebbe raccontare una realtà parallela. I Granata calano mentalmente, ancor più che fisicamente. La squadra ha il braccino, ha paura, non sa vincere e nelle ultime fasi dei match viene travolta da un’ingiustificabile angoscia.