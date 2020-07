Napoli, preoccupa la difficoltà a trovare la porta

Il Napoli perde la quarta partita del girone di ritorno e racimola soli 5 punti nelle ultime quattro partire.

Fa pensare il crollo della squadra , la fatica che la gli azzurri fanno nel tirare verso la porta avversaria, la facilità con cui gli avversari fanno male alla difesa dei partenopei.

E’ pur vero che nella partita dello stadio Tardini non vi era un attaccante di ruolo, vista l’assenza dell’infortunato Mertens e dello squalificato Milik.

Il Napoli crea tanto e non finalizza, quelle poche volte che gli avversari tirano in porta fanno gol con troppa facilità. Gli azzurri sembrano frenati e con troppi errori difensivi anche se nella partita di Parma è difficile dare la colpa della sconfitta solo alla difesa, visto la facilità con cui l’arbitro ha assegnato i tre calci di rigore, compreso quello realizzato da Insigne nel temporaneo pareggio ad inizio della ripresa.

Sembra arrivato il punto di rivedere la regola dei calci di rigore , le gare sono completamente influenzate dal regolamento . Oramai gli attaccanti hanno compreso che basta farsi toccare e cascare in area di rigore per avere la possibilità di battere un penalty dagli undici metri.

Tornando agli azzurri , la mancanza di occasioni da gol preoccupa tanto mister Gattuso in vista della gara di ritorno di Champions League contro il Barcellona visto che è necessario fare una gara d’attacco e soprattutto è necessario realizzare quantomeno una rete.

Lino Gallo