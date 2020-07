Napoli, la probabile formazione per l’Udinese

Contro turnover. A Bologna sono scese in campo tante seconde linee, stavolta dovrebbe toccare ai titolari, o presunti tali. Non è una scelta di Gattuso, ma una necessità visti i tempi (decisamente ravvicinati e terribilmente caldi).

Tra i pali nella logica dell’alternanza dovrebbe toccare a Ospina. In difesa squalificato Di Lorenzo, c’è il ritorno di Malcuit tra i convocati. Ma non partirà di certo titolare. Sulle fasce giocheranno Hysaj e Mario Rui. Al centro sicuramente Koulibaly, che a Bologna era in panchina, e Manolas.

In mezzo al campo qualche dubbio in più, ad essere sinceri. Potrebbero giocare i tre dei quali Gattuso si fida maggiormente, ossia Fabian, Demme e Zielinski. Ma non è detto. Lobotka sta iniziando ad ingranare, e a Bologna ha riposato. Poi c’è l’enigma Allan. Sarebbe interessante capire cosa è successo tra lui e Gattuso. Il brasiliano sembra essere del tutto sparito dal radar del tecnico azzurro. Non sta bene? Perché altrimenti sarebbe un suicidio non pensare a lui in ottica Barcellona, non c’è alcun dubbio che sia il migliore del lotto per un certo gioco. Come lui nessuno è bravo a pressare, e Dio solo sa quanto ci sarà da soffrire e rincorrere col Barcellona. Allan andrà anche via a fine stagione, ma sarebbe da folli non utilizzarlo in Champions. Per questo dovrebbe giocare più di pochi minuti a partita come gli succede adesso.

In attacco tornano Insigne e Mertens. Sulla destra potrebbe essere di nuovo il turno di Callejon, che resta il migliore interprete della fascia.

Ipotizziamo: Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne